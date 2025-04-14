Гольфист Рори Макилрой выиграл Masters и собрал уникальный «Карьерный шлем»

Североирландский гольфист Рори Макилрой победил на турнире Masters, который проходил в городе Огаста (США). Благодаря этому титулу спортсмен собрал «Карьерный шлем», он стал всего лишь шестым гольфистом в истории, которому покорилось это уникальное достижение, и первым европейцем.

Для завоевания «Карьерного шлема» в гольфе необходимо выиграть четыре мэйджора — Masters, U. S. Open, Open Championship и PGA Championship. В XXI веке до Макилроя «Карьерный шлем» покорялся только легендарному американцу Тайгеру Вудсу.

Второе место на Masters-2025 занял англичанин Джастин Роуз. Тройку лучших замкнул американец Патрик Рид.