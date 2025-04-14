Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гольфист Рори Макилрой выиграл Masters и собрал уникальный «Карьерный шлем»

Гольфист Рори Макилрой выиграл Masters и собрал уникальный «Карьерный шлем»
Комментарии

Североирландский гольфист Рори Макилрой победил на турнире Masters, который проходил в городе Огаста (США). Благодаря этому титулу спортсмен собрал «Карьерный шлем», он стал всего лишь шестым гольфистом в истории, которому покорилось это уникальное достижение, и первым европейцем.

Для завоевания «Карьерного шлема» в гольфе необходимо выиграть четыре мэйджора — Masters, U. S. Open, Open Championship и PGA Championship. В XXI веке до Макилроя «Карьерный шлем» покорялся только легендарному американцу Тайгеру Вудсу.

Второе место на Masters-2025 занял англичанин Джастин Роуз. Тройку лучших замкнул американец Патрик Рид.

Материалы по теме
Михаил Дегтярёв: по моей оценке, ОКР будет признан МОК в ближайшие два-три месяца
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android