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Дегтярёв: примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть договорённость

Дегтярёв: примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть договорённость
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что сборная России примет участие в летней Универсиаде-2025, которая пройдёт в Германии.

«Российский спортивный студенческий союз недавно получил нового лидера — это Сергей Крюков. Парень молодой, энергичный, в общем, двигается. Сегодня он улетел в Лозанну, штаб FISU, и мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Уже есть договорённость», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, летняя Универсиада-2025 пройдёт с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии. Атлеты разыграют медали в 18 видах спорта. Российские спортсмены последний раз принимали участие в летней Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе, на которой они завоевали 82 медали — 22 золотых, 24 серебряных, 36 бронзовых.

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