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Дегтярёв: 99% будет национальная команда России с флагом и гимном на Олимпиаде-2028

Дегтярёв: 99% будет национальная команда России с флагом и гимном на Олимпиаде-2028
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил об уверенности участия сборной России в полном составе с национальной символикой на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Мой прогноз: 99% будет национальная команда России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Неизвестно, сколько атлетов от сборной России поедут на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италию.

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Дегтярёв: 99% будет национальная команда России с флагом и гимном на Олимпиаде-2028
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