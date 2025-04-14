Т-Банк провёл первые спортивно-интеллектуальные соревнования для студентов «Жим кода»

Т-Банк запустил новый федеральный спортивно-интеллектуальный проект для студентов технических специальностей по всей России «Жим кода». Учащиеся смогли попробовать свои силы в необычной дисциплине, которая объединяет физическую нагрузку и интеллектуальную деятельность.

Основная задача федерального проекта — популяризация здорового образа жизни среди студентов через решение сложных технических задач и подготовка будущих высококвалифицированных кадров для всей страны.

Спортивно-интеллектуальные соревнования «Жим кода» Фото: предоставлено Т-Банк

Первые старты прошли 13 апреля в ИТ-хабах Т-Банка в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Томске, Челябинске и Самаре. Организаторам в Москве поступило более 500 заявок от учащихся ведущих технических ВУЗов страны, в числе которых ВШЭ, Центральный университет, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ и многих других.

В будущем соревнования по «Жиму кода» охватят другие крупнейшие города и ведущие технические ВУЗы России.

Соревнования по «Жиму кода» — это продолжение STEM-подхода (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), который Т-Банк активно реализует в своих образовательных инициативах и который также внедряется в высшее образование в Центральном университете.

Он соединяет разные сферы для получения лучшего результата, в данном случае решает задачу вовлечения талантливой молодёжи в спорт и науку одновременно.

Спортивно-интеллектуальные соревнования «Жим кода» Фото: предоставлено Т-Банк

Активная работа в сфере науки и образования является важным направлением деятельности Т-Банка. Компания поддерживает учителей и студентов, бесплатно готовит школьников к олимпиадам. Также компания инициировала создание инновационного для России вуза — Центрального университета, который подготавливает специалистов в сфере ИТ и бизнеса для всей страны.

Варвара Смирнова, директор Т-Образования:

«Мы запускаем новую спортивно-интеллектуальную дисциплину — «Жим кода». Она стала ещё одним логичным проектом в рамках нашей многолетней работы по развитию школьников и студентов в рамках Т-Образования.

Т-Банк всегда был и остаётся компанией, которая задаёт тренды без страха пробовать новое в каждой сфере. Мы фактически выходим на мета-уровень в подготовке ребят. Ведь развитие — это не только быть умным, но и уметь достигать своих целей, сплочённо работать в команде, тренировать выносливость — всё это отлично развивает спорт.

Мы предлагаем ребятам не словом, а делом поучаствовать в таких соревнованиях, чтобы всем вместе показать, каких результатов можно добиться при здоровом подходе в карьере и как может выглядеть ИТ-обучение будущего».