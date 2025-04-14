Вэньцзюнь укрепила преимущество до 4 очков в матче за звание чемпионки мира с Чжунъи

Сегодня, 14 апреля, прошла восьмая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. В её рамках 17-я чемпионка мира китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь снова победила соотечественницу Тань Чжунъи. Таким образом, счёт матча за мировую шахматную корону стал 6-2 в пользу Вэньцзюнь. Для оформления победы ей осталось набрать 0,5 очка в четырёх партиях.

Игра за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоялись в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).

Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах. Она выиграла турнир претенденток в 2024 году.