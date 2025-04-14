Путин потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи, которые хотят заниматься спортом

Президент России Владимир Путин, выслушав доклад министра спорта Михаила Дегтярёва, призвал снизить финансовую нагрузку на семьи, которые хотят заниматься спортом.

«Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом. Там много над чем нужно работать, я помню все ваши предложения. Прошу просто уделить этому должное внимание, довести эту работу до логического завершения», — приводит слова Путина ТАСС.

Отметим, что на совещании с правительством Путин чётко указал на то, что деятельность спортивных федераций в России носит «ярко выраженный социальный характер» и не должна быть коммерческой.