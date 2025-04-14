Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи, которые хотят заниматься спортом

Путин потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи, которые хотят заниматься спортом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент России Владимир Путин, выслушав доклад министра спорта Михаила Дегтярёва, призвал снизить финансовую нагрузку на семьи, которые хотят заниматься спортом.

«Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом. Там много над чем нужно работать, я помню все ваши предложения. Прошу просто уделить этому должное внимание, довести эту работу до логического завершения», — приводит слова Путина ТАСС.

Отметим, что на совещании с правительством Путин чётко указал на то, что деятельность спортивных федераций в России носит «ярко выраженный социальный характер» и не должна быть коммерческой.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android