Чикунова победила в заплыве на 50 м брассом на ЧР, опередив Ефимову на 0,11 секунды
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Серебряный призёр чемпионата мира Евгения Чикунова выиграла заплыв на дистанции 50 м брассом на проходящем в эти дни чемпионате России в Казани.
20-летняя спортсменка показала результат в 30,72 секунды, опередив занявшую второе место Юлию Ефимову на 0,11 секунды (30,83). Третье место заняла Ралина Гилязова с результатом в 31,18 секунды.
На дистанции 200 м баттерфляем победу праздновала Серафима Фокина (2.10,46), опередившая Светлану Чимрову (2.11,62) и Анастасию Колпакову (2.12,65).
Чикунова — рекордсменка мира, чемпионка Европы, а также призёр чемпионатов мира на короткой воде.
Чемпионат России в Казани продлится до 18 апреля.
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