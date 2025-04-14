Чикунова победила в заплыве на 50 м брассом на ЧР, опередив Ефимову на 0,11 секунды

Серебряный призёр чемпионата мира Евгения Чикунова выиграла заплыв на дистанции 50 м брассом на проходящем в эти дни чемпионате России в Казани.

20-летняя спортсменка показала результат в 30,72 секунды, опередив занявшую второе место Юлию Ефимову на 0,11 секунды (30,83). Третье место заняла Ралина Гилязова с результатом в 31,18 секунды.

На дистанции 200 м баттерфляем победу праздновала Серафима Фокина (2.10,46), опередившая Светлану Чимрову (2.11,62) и Анастасию Колпакову (2.12,65).

Чикунова — рекордсменка мира, чемпионка Европы, а также призёр чемпионатов мира на короткой воде.

Чемпионат России в Казани продлится до 18 апреля.