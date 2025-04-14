Климент Колесников стал победителем ЧР в плавании на 100 м на спине, Лифинцев — второй
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Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников стал победителем чемпионата России в Казани в плавании на 100 м на спине.
24-летний спортсмен финишировал со временем в 52,04 секунды, опередив занявшего второе место Мирона Лифинцева на 0,13 секунды (52,15). Третью строчку занял Павел Самусенко (52,40).
Отметим, что Колесников и Лифинцев выполнили нормативы для участие в чемпионате мира, который пройдёт с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре. Российские спортсмены допущены до соревнования в нейтральном статусе.
Чемпионат России продлится в Казани до 18 апреля.
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