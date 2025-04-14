Семь российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 во второй соревновательный день ЧР
Во второй соревновательный день чемпионата России – 2025 в Казани семь российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.
50 м на спине (норматив на ЧМ — 28,01):
- Алина Гайфутдинова — 27,62.
- Мария Осетрова — 28,26.
- Милана Степанова — 28,48.
100 м на спине (норматив на ЧМ — 53,46):
- Климент Колесников — 52,04.
- Мирон Лифинцев — 52,15.
- Павел Самусенко — 52,40.
100 м брассои (норматив на ЧМ — 59,69):
- Кирилл Пригода — 59,40.
- Данил Семьянинов — 59,69.
- Иван Кожакин — 1.00,14.
800 м вольным стилем (норматив на ЧМ — 8.31,72):
- Софья Дьякова — 8.24,93 (юношеский рекорд России).
- Ксения Мишарина — 8.28,69.
- Анна Егорова — 8.29,41.
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