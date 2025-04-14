Семь российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 во второй соревновательный день ЧР

Во второй соревновательный день чемпионата России – 2025 в Казани семь российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

50 м на спине (норматив на ЧМ — 28,01):

Алина Гайфутдинова — 27,62. Мария Осетрова — 28,26. Милана Степанова — 28,48.

100 м на спине (норматив на ЧМ — 53,46):

Климент Колесников — 52,04. Мирон Лифинцев — 52,15. Павел Самусенко — 52,40.

100 м брассои (норматив на ЧМ — 59,69):

Кирилл Пригода — 59,40. Данил Семьянинов — 59,69. Иван Кожакин — 1.00,14.

800 м вольным стилем (норматив на ЧМ — 8.31,72):