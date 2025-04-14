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Семь российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 во второй соревновательный день ЧР

Семь российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 во второй соревновательный день ЧР
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Во второй соревновательный день чемпионата России – 2025 в Казани семь российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

50 м на спине (норматив на ЧМ — 28,01):

  1. Алина Гайфутдинова — 27,62.
  2. Мария Осетрова — 28,26.
  3. Милана Степанова — 28,48.

100 м на спине (норматив на ЧМ — 53,46):

  1. Климент Колесников — 52,04.
  2. Мирон Лифинцев — 52,15.
  3. Павел Самусенко — 52,40.

100 м брассои (норматив на ЧМ — 59,69):

  1. Кирилл Пригода — 59,40.
  2. Данил Семьянинов — 59,69.
  3. Иван Кожакин — 1.00,14.

800 м вольным стилем (норматив на ЧМ — 8.31,72):

  1. Софья Дьякова — 8.24,93 (юношеский рекорд России).
  2. Ксения Мишарина — 8.28,69.
  3. Анна Егорова — 8.29,41.
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