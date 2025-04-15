Источник: влиятельные европейские страны «яро» препятствуют возвращению России на ОИ

Несколько влиятельных европейских стран выступают против возвращения России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий об этом в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Самые ярые противники этого — представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», — приводит слова информированного источника ТАСС.

На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Неизвестно, сколько атлетов от сборной России поедут на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италию. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил об уверенности в участии сборной России в полном составе на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе (США).