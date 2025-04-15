Чикунова — об участии в ОИ: вижу, как меняются события в мире, и ничего не загадываю

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова ответила на вопрос о возможном участии в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

— У вас есть внутреннее ощущение того, что вы пошли на новый олимпийский цикл? Или вы отучили себя жить четырёхлетиями?

— Я знаю, что мы будем идти к этой Олимпиаде, но, видя, как могут меняться события, обстоятельства, новости в мировом масштабе, я уже вообще не загадываю. Я готовлюсь, буду стараться улучшать результат, но как будет, так и будет, — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

В понедельник, 14 апреля, Евгения Чикунова выиграла заплыв на дистанции 50 м брассом на проходящем в эти дни чемпионате России в Казани.