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«Это покушение на убийство». Во время гонки «Париж — Рубе» в ван дер Пула кинули бутылкой

«Это покушение на убийство». Во время гонки «Париж — Рубе» в ван дер Пула кинули бутылкой
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Неизвестный болельщик кинул бутылкой в нидерландского велогонщика чемпиона мира 2023 года Матье ван дер Пула во время прохождения дистанции на престижной однодневке «Париж — Рубе». Позднее нидерландец выиграл гонку, в третий раз став её победителем.

Фото: Кадр из трансляции

«Это не должно остаться безнаказанным. Это была полная бутылка воды, было очень больно. Если бы я получил этой бутылкой по носу, я бы его сломал. Надеюсь, полиция установит личность человека, потому что должен быть суд. Это покушение на убийство. Если Международный союз велосипедистов не предпримет никаких действий, то мы сделаем это с командой», — приводит слова спортсмена Sporza.

Позднее издание сообщило, что мужчина, бросивший бутылку, самостоятельно пришёл в полицию и признался в содеянном.

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