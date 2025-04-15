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Тадей Погачар с падением финишировал вторым на однодневке «Париж — Рубе»

Тадей Погачар с падением финишировал вторым на однодневке «Париж — Рубе»
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Трёхкратный победитель «Тур де Франс» словенский велогонщик Тадей Погачар упал во время преодоления дистанции на престижной однодневке «Париж — Рубе». В итоге он финишировал вторым, проиграв победителю нидерландцу Матье ван дер Пулу более минуты.

«Я был сосредоточен на том, чтобы следовать за лидерами, когда разбился. Я просто не заметил поворот и не смог вовремя затормозить, чтобы избежать столкновения. Всякое случается. Я верил, что смогу вернуться, но мой передний тормоз касался колеса. Это засело у меня в голове, и я немного сорвался. К тому времени, как сменил велосипед, я уже был на взводе и просто надеялся добраться до финиша как можно быстрее», — приводит слова словенца пресс-служба велогонки.

Отметим, что Погачар впервые участвовал в однодневке «Париж — Рубе». В 2024 году он выиграл «Джиро д’Италия», «Тур де Франс» и золото чемпионата мира в групповой гонке, став третьим обладателем достижения «Тройная корона велоспорта».

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