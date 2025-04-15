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Вице-президент США сломал трофей NCAA во время визита чемпионов по американскому футболу

Вице-президент США сломал трофей NCAA во время визита чемпионов по американскому футболу
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал трофей во время чествования команды Университета штата Огайо за победу в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу.

Чемпионы приехали в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, и в один из самых торжественных моментов Джей Ди Вэнс (к слову, выпускник университета Огайо) уронил трофей на землю.

Команда Университета штата Огайо (Ohio State) в январе 2025 года стала чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу, обыграв в решающем матче «Нотр-Дам» со счётом 34:23.

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