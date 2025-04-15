НОК Албании призвал не раздувать инцидент между Мамиашвили и Валиевым на ЧЕ по борьбе

Национальный олимпийский комитет Албании прислал письмо в адрес президента Объединённого мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича с призывом не раздувать ситуацию с награждением борца Чермена Валиева на чемпионате Европы — 2025 в Братиславе.

Напомним, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили награждал победителя в весовой категории до 75 кг экс-россиянина Валиева, выступающего за Албанию. Михаил неожиданно резко надел медаль на чемпиона соревнований и что-то ему сказал, после чего борец слегка отмахнулся.

«Уважаемый господин Президент,

Я обращаюсь к вам по поводу недавнего инцидента, произошедшего во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе, с участием господина Михаила Мамиашвили, вице-президента Объединённого мира борьбы, и албанского спортсмена Чермeна Валиева. Мы считаем важным прояснить, что произошедшее не было преднамеренным жестом, а скорее эмоциональной и спонтанной реакцией после трудного поражения.

Мы не считаем, что этот момент отражает какую-либо враждебность или намерение оскорбить, и, безусловно, он не представляет ценности или позицию Федерации борьбы Албании. Лично я встречал наших спортсменов по возвращении с чемпионата и беседовал напрямую с господином Валиевым. Он заверил меня, и я цитирую: «Президент, не волнуйтесь — это был всего лишь эмоциональный момент. Между нами нет никаких проблем. Мы из одной страны и всегда относились друг к другу с уважением».

Мы глубоко уважаем господина Мамиашвили — не только как лидера мировой борьбы, но и как олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и мира. Его наследие в этом виде спорта вызывает восхищение и признание в нашем сообществе.

Пожалуйста, будьте уверены, что наши отношения с Европейской федерацией борьбы и Объединённым миром борьбы остаются крепкими и основаны на взаимном уважении и общих ценностях. Федерация борьбы Албании по-прежнему полностью привержена сотрудничеству и развитию в рамках глобального борцовского сообщества», — сообщается в письме Президента НОК Албании.