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Министерство спорта России вернуло христианские кресты на свой логотип

Министерство спорта России вернуло христианские кресты на свой логотип
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Министерство спорта России вернуло христианские кресты на логотип ведомства. Сегодня, 15 апреля, представители организации обновили фотографии профилей ведомства в соцсетях. На логотипе, как и прежде, размещён двуглавый орёл, однако теперь над его коронами изображены кресты, а не ромбы, как это было ранее.

«Спорт должен быть не только с мышцами, но и с душой. Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты», — говорится в сообщении.

Ранее Дегтярёв признался, что, изучая символику министерства, обнаружил там «ромбики вместо крестов».

«Когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел, не могу сказать», — сказал он.

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