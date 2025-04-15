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Россия и Индонезия проведут матчевую встречу по бадминтону летом в Санкт-Петербурге

Россия и Индонезия проведут матчевую встречу по бадминтону летом в Санкт-Петербурге
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Сборные России и Индонезии по бадминтону проведут матчевую встречу в июне в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Такая договорённость была достигнута в ходе визита первого заместителя председателя правительства России, председателя Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Дениса Мантурова в Ассоциацию бадминтона Индонезии в Джакарте.

Визит способствовал развитию содержательного диалога между Россией и Индонезией, который будет продолжен на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 18 по 21 июня 2025 года. Также Национальная федерация бадминтона России и Ассоциация бадминтона Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: nfbr.ru

«Для нас важно, что бадминтону уделяется внимание на встречах высокого уровня. Индонезия – один из мировых лидеров в нашем виде спорта. В этой связи сотрудничество с Ассоциацией бадминтона Индонезии будет способствовать дальнейшему развитию отечественного бадминтона. А матчевые встречи сборных России и Индонезии станут знаковым событием для наших команд», – отметил президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

В рамках визита на тренировочных кортах лучшие спортсмены сборной Индонезии продемонстрировали своё мастерство во время показательных выступлений и провели несколько тренировок с членами российской делегации.

Фото: nfbr.ru

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