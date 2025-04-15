Россия и Индонезия проведут матчевую встречу по бадминтону летом в Санкт-Петербурге

Сборные России и Индонезии по бадминтону проведут матчевую встречу в июне в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума.
Такая договорённость была достигнута в ходе визита первого заместителя председателя правительства России, председателя Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Дениса Мантурова в Ассоциацию бадминтона Индонезии в Джакарте.
Визит способствовал развитию содержательного диалога между Россией и Индонезией, который будет продолжен на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 18 по 21 июня 2025 года. Также Национальная федерация бадминтона России и Ассоциация бадминтона Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве.
Фото: nfbr.ru
В рамках визита на тренировочных кортах лучшие спортсмены сборной Индонезии продемонстрировали своё мастерство во время показательных выступлений и провели несколько тренировок с членами российской делегации.
Фото: nfbr.ru