Юлия Ефимова: единственный шанс отобраться на ЧМ был на полтиннике

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова высказалась о том, что ей не удалось выполнить норматив на ЧМ-2025 на дистанции 50 м брассом на проходящем в эти дни чемпионате России в Казани. Ефимова показала результат 30,83 секунды, лучшей стала Евгения Чикунова (30,72).

«Честно сказать, не знаю, есть силы выполнить норматив или нет. Я уже говорила, что мне было тяжеловато перед стартом этого чемпионата, две-три недели были непростые. Пыталась расслабиться, отпустить ситуацию. Единственный шанс был на полтиннике, но сейчас всё равно в ходе борьбы раскрываюсь, буду делать всё, что от меня зависит. Как обычно, на позитиве, максимально всё, на что я способна в этот момент.

Сегодня чуть полегче было, хорошо, что я проплыла вчера эстафету, надеюсь, что дальше будет лучше. К сожалению, не успела сделать ногти, а так хотела сделать боевой раскрас к купальнику. До ЧР проводила сбор в Кабардино-Балкарии, понравилась база, бассейн, была приятно удивлена. Потом поехала в Таганрог, где уже подводилась конкретно к этому чемпионату. Экспериментируем с подготовкой, из-за болезни не всё получилось, делали что могли», — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.