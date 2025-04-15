Пловец Минаков: для меня рекорд страны важнее даже, чем норматив на чемпионат мира

Призёр ЧМ-2019 российский пловец Андрей Минаков высказался о том, что выиграл дистанцию 100 м баттерфляем на чемпионате России — 2025 в Казани с новым национальным рекордом. Минаков преодолел дистанцию за 50,82 секунды, установив новый рекорд России, который ранее принадлежал ему же и составлял 50,83 секунды.

«Рекорд страны важнее даже, чем норматив на ЧМ, не мог приблизиться к этому результату почти пять лет. Вернее, как: я приближался, но побить его всё никак не удавалось. И, так как удалось, значит, я на правильном пути, в этом году получится ещё лучше выступить.

Всегда хочется быстрее проплыть, но психологически куда легче осознавать, что рекорд России наконец-то побит. Теперь можно двигаться дальше. Рекорд стоял шесть лет, за это время много чего поменялось, у меня в жизни в том числе. Но я был более-менее стабилен, плыл рядом, и наконец-то удалось сдвинуть планку. В этом году мы проделали серьёзную работу на короткой воде, что дало результат и на длинной воде», — передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.