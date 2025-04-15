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Пловец Минаков — о серии «Ак Барс» — «Динамо»: ребята сами не ожидали такого результата

Пловец Минаков — о серии «Ак Барс» — «Динамо»: ребята сами не ожидали такого результата
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Призёр ЧМ-2019 российский пловец Андрей Минаков после победы на ЧР-2025 в Казани высказался о том, что хоккейный клуб «Ак Барс» лидирует (2-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо».

«Выходил в свитере «Ак Барса» и раньше, и сейчас перед заплывом был в нём, когда объявляли спортсменов. Атмосфера здесь отличная, оформление соревнований, полные трибуны, что нечасто увидишь. Приятно, что плавание становится популярным. Шумно, поддерживают, когда выходил в бассейн — была мысль, что, когда хоккеисты выходят на лёд — им все кричат, их поддерживают. Вот и мне хотелось увидеть эту поддержку, на плавании нужно кричать, и кричать активно.

Очень рад был двум победам «Ак Барса» в Москве, как мне кажется, ребята сами не ожидали такого результата. У них всё серьёзно, есть один слоган, который, как мне думается, можно и на плавание применить: «Есть только одна цель — взять этот кубок. Никак иначе», — передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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