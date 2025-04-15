Минаков: прилетел два дня назад с побережья Калифорнии — разница в 10 часов ощущается

Призёр ЧМ-2019 российский пловец Андрей Минаков прокомментировал победу на чемпионате России — 2025 в Казани. Минаков с рекордом России победил на дистанции 100 м баттерфляем.

«Добавлять можно за счёт второй половины, первая половина как раз так, как хотели, прошла, а вторая половина была утром, например, получше. В идеале можно чуть лучше разложиться. В Сингапуре будет быстрее, будем закладываться. Работа на самых высоких скоростях будет на пике, ближе к ЧМ.

Честно говоря, акклиматизация — это тяжёлая история, помню, когда мы приезжали на ЧМ в декабре, прилетел и стартовал на следующий день — всё было великолепно. Сейчас только прилетел два дня назад с побережья Калифорнии, было посложнее. Тем не менее я спортсмен опытный, поэтому удалось так хорошо выступить. Хотя разница в 10 часов — она, конечно, ощущается», — передаёт слова Минакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.