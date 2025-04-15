Пловчиха Дарья Зарубенкова прокомментировала выполнение норматива на ЧМ-2025

Российская пловчиха Дарья Зарубенкова прокомментировала завоевание золота чемпионата России — 2025 в Казани на дистанции 200 м на спине. Она преодолела её за 2.10,44 секунды и выполнила норматив на ЧМ-2025.

«Цель была отобраться на ЧМ, нужно было улучшать своё время, плюс попадать в двойку лучших. Сначала показалось, что я не попала в касание, проиграла сотые, потом посмотрела на табло и обрадовалась. Чувствовалась ответственность, было волнение, но я к каждому старту отношусь ответственно.

На нейтральный статус ещё не подавалась, буду заниматься этим после ЧР. Скорее всего, буду плыть и на Первенстве мира, и на взрослом ЧМ. Взрослый мир — в конце июля, а Первенство — в конце августа. На юниорском Первенстве больше шансов занять призовое место, важно выступить и там.

Вчера плыла полтинник, не моя коронная дистанция, основной упор был на 200, завтра плыву сотню. 200 проплыла хорошо, расплылась. Делаем упор на 100 и 200, в основном даже на 200. На такой тяжёлой дистанции, как правило, меньше конкуренции, плюс у меня нет как таковых данных, чтобы плыть уверенно полтинник», — передаёт слова Зарубенковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.