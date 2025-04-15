Шесть российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 в третий соревновательный день ЧР
В третий соревновательный день чемпионата России — 2025 в Казани шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.
Напомним, для отбора нужно не просто проплыть дистанцию в финале, уложившись в международный норматив, но и быть не ниже топ-2.
200 м на спине (отборочный норматив на ЧМ — 2.11,08):
- Дарья Зарубенкова — 2.10,44
- Милана Степанова — 2.10,46
- Рената Гайнуллина — 2.11,51
100 м вольным стилем (отборочный норматив на ЧМ – 54,25):
- Дарья Клепикова — 53,53
- Дарья Трофимова — 54,17
- Александра Кузнецова — 54,23
100 м баттерфляем (отборочный норматив на ЧМ – 51,51):
- Андрей Минаков — 50,82 (рекорд России)
- Михаил Антипов — 51,25
- Роман Шевляков — 51,28
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