Шесть российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 в третий соревновательный день ЧР

В третий соревновательный день чемпионата России — 2025 в Казани шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

Напомним, для отбора нужно не просто проплыть дистанцию в финале, уложившись в международный норматив, но и быть не ниже топ-2.

200 м на спине (отборочный норматив на ЧМ — 2.11,08):

Дарья Зарубенкова — 2.10,44 Милана Степанова — 2.10,46 Рената Гайнуллина — 2.11,51

100 м вольным стилем (отборочный норматив на ЧМ – 54,25):

Дарья Клепикова — 53,53 Дарья Трофимова — 54,17 Александра Кузнецова — 54,23

100 м баттерфляем (отборочный норматив на ЧМ – 51,51):