В эти дни проходит премия по спортивному маркетингу MARSPO Awards

Девятая профессиональная премия по спортивному маркетингу MARSPO Awards в самом разгаре. Участвуют лучшие проекты из России, Беларуси и Казахстана. В жюри более 100 ведущих экспертов спортивного маркетинга.

Продюсер MARSPO Awards Николай Сорокин рассказал об изменениях в премии в 2025 году.

— Какие есть новости и изменения в этом сезоне?

— Ключевое — это, конечно, ежегодный пересмотр номинаций. В этом году усилили некоторые направления, добавили новые темы, сделали фокус на проектах, связанных с любительским спортом. Сейчас доступно для подачи уже 40 номинаций.

Хорошо сработала идея прошлого сезона с введением премии Гран-при, которая присуждалась проекту, получившему максимальное количество баллов от нашего жюри. Победил действительно отличный проект от ФНЛ, с хорошим социальным эффектом и масштабом. Обязательно продолжим таким образом выделять самый звёздный кейс премии.

— Что посоветуете участникам?

— Внимательно почитайте условия конкурса, важно презентовать свои проекты в контексте выбранной номинации, не забывать, что жюри смотрит прежде всего на показатели проекта. Побеждает не самый крупный и богатый, а самый эффективный, именно на показатели эффективности проекта все обращают внимание прежде всего.

Проекты можно подать до 30 апреля, шорт-лист будет опубликован 2 мая. Защита проектов пройдёт в онлайн-формате с 19 по 23 мая, награждение состоится 29 мая.