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Михаил Дегтярёв попросил российских министров не давать советы по спортивным вопросам

Михаил Дегтярёв попросил российских министров не давать советы по спортивным вопросам
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв призвал министров других ведомств не давать советы по поводу спортивных вопросов.

«В 2020 году были нормальные все вирусологи и иммунологи, а сейчас все близки к спорту стали. Мне недавно один министр звонит по одному из видов спорта и говорит: «Как мы будем делать?» Я не стал его спрашивать, что он думает по одному из вопросов его повестки. У меня тоже есть мнение, что ему нужно делать.

Это считается общим местом: позвони в Минспорта и спроси, что там думают, дай совет. Не надо звонить в Минспорта, у нас есть руководитель, президент, который определяет политику государства, а мы будем выполнять все его поручения», — сказал Дегтярёв в эфире радио «Серебряный дождь».

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