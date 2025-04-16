Андрей Цыпер избран председателем Общественного совета при Россотрудничестве

15 апреля 2025 года на заседании Общественного совета при Россотрудничестве на должность председателя избран исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Игорь Чайка, возглавлявший Общественный совет с 2021 по 2025 годы, назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сохранит статус почётного президента Совета.

Общественный совет формируется Россотрудничеством совместно с Общественной палатой РФ на конкурсной основе. В его состав входят представители культуры, медиа и бизнеса. На повестке дня с новым председателем Андреем Цыпером Совет обсудил подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перспективы работы Русских домов за рубежом и другие вопросы в сфере международного сотрудничества.

Андрей Цыпер присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В марте 2018 назначен на должность исполнительного директора по медиа Rambler&Co. В его обязанности входит управление бизнесом и стратегическое развитие таких изданий, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и других медиаактивов.