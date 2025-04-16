Соревнования ОИ-2028 пройдут на территории одной из студий Голливуда

Организаторы Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе определили все объекты, которые примут соревнования во время проведения Игр. Одним из таких объектов станет стадион бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», сообщает Associated Press.

Также среди заявленных олимпийских объектов значатся такие, как «Крипто.ком Арена» (домашняя арена «Лос-Анджелес Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»), территория голливудской кинокомпании Universal Studios, одна из самых крупных крытых сцен США — Peacock Theater, пляжи «Лонг-Бич» и «Венеция», а также другие арены и знаковые места Лос-Анджелеса.

Напомним, Олимпийские игры в американском Лос-Анджелесе состоятся в 2028 году и пройдут с 14 по 30 июля.