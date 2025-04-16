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Пловец Климент Колесников получил нейтральный статус от World Aquatics

Пловец Климент Колесников получил нейтральный статус от World Aquatics
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Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

Отметим, что Колесников выполнил нормативы для участия на чемпионате мира на дистанции 100 м на спине, который пройдёт с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре. Российские спортсмены допущены до соревнования в нейтральном статусе.

Ранее Климент Колесников заявлял, что не планирует получать нейтральный статус. Он пропустил Олимпиаду в Париже и чемпионат мира в декабре прошлого года.

Россиянин является действующим рекордсменом мира на дистанции 50 м на спине и трёхкратным призёром ЧМ.

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