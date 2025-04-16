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Колесников победил на дистанции 50 м на спине на чемпионате России, Лифинцев — третий

Колесников победил на дистанции 50 м на спине на чемпионате России, Лифинцев — третий
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Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников одержал победу в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине на чемпионате России в Казани. Он преодолел дистанцию за 23,9.

Вторым стал Павел Самусенко с результатом 24,01. Тройку сильнейших замкнул Мирон Лифинцев (24,51).

Плавание. Чемпионат России. Казань. 50 м на спине. Мужчины:

  1. Климент Колесников — 23,9.
  2. Павел Самусенко — 24,01.
  3. Мирон Лифинцев — 24,51.

Ранее стало известно, что Климент Колесников получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

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