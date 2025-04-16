Колесников победил на дистанции 50 м на спине на чемпионате России, Лифинцев — третий

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников одержал победу в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине на чемпионате России в Казани. Он преодолел дистанцию за 23,9.

Вторым стал Павел Самусенко с результатом 24,01. Тройку сильнейших замкнул Мирон Лифинцев (24,51).

Плавание. Чемпионат России. Казань. 50 м на спине. Мужчины:

Климент Колесников — 23,9. Павел Самусенко — 24,01. Мирон Лифинцев — 24,51.

Ранее стало известно, что Климент Колесников получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).