Кирилл Пригода стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 200 м брассом
Российский пловец Кирилл Пригода одержал победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.08,55.
Вторым стал Александр Жигалов с результатом 2.09,21. Тройку сильнейших замкнул Алексей Сударев, который преодолел дистанцию за 2.10,74.
Плавание. Чемпионат России. Казань. 200 м брассом. Мужчины:
- Кирилл Пригода - 2.08,55.
- Александр Жигалов — 2.09,21.
- Алексей Сударев - 2.10,74.
Ранее Кирилл Пригода и ещё шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.
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