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Кирилл Пригода стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 200 м брассом

Кирилл Пригода стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 200 м брассом
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Российский пловец Кирилл Пригода одержал победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.08,55.

Вторым стал Александр Жигалов с результатом 2.09,21. Тройку сильнейших замкнул Алексей Сударев, который преодолел дистанцию за 2.10,74.

Плавание. Чемпионат России. Казань. 200 м брассом. Мужчины:

  1. Кирилл Пригода - 2.08,55.
  2. Александр Жигалов — 2.09,21.
  3. Алексей Сударев - 2.10,74.

Ранее Кирилл Пригода и ещё шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

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