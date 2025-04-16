Кирилл Пригода стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 200 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода одержал победу в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.08,55.

Вторым стал Александр Жигалов с результатом 2.09,21. Тройку сильнейших замкнул Алексей Сударев, который преодолел дистанцию за 2.10,74.

Плавание. Чемпионат России. Казань. 200 м брассом. Мужчины:

Кирилл Пригода - 2.08,55. Александр Жигалов — 2.09,21. Алексей Сударев - 2.10,74.

Ранее Кирилл Пригода и ещё шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.