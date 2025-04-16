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Юлия Ефимова не выполнила условия отбора на ЧМ на дистанции 100 м брассом

Юлия Ефимова не выполнила условия отбора на ЧМ на дистанции 100 м брассом
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Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова не выполнила условия отбора на дистанции 100 м брассом для участия в чемпионате мира ‑ 2025 в Сингапуре. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.06,88, заняв второе место на чемпионате России в Казани.

Победительницей заплыва на дистанции 100 м брассом стала рекордсменка мира Евгения Чикунова, которая показала результат 1.06,13. Замкнула тройку лидеров Ралина Гилязова (1.08,03).

Ранее Кирилл Пригода и ещё шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

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