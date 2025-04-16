Егор Корнев выиграл 50 м вольным стилем на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Россиянин Егор Корнев стал победителем чемпионата России в Казани на дистанции 50 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 21,43. Это лучший результат сезона в мире.
Теперь Корнев занимает вторую строчку в рейтинге самых быстрых россиян-спринтеров в истории. Быстрее был лишь Владимир Морозов.
Второе место занял Климент Колесников с результатом 21,88. Тройку сильнейших замкнул Павел Самусенко (21,96).
Плавание. Чемпионат России. Казань. 50 м вольным стилем. Мужчины:
- Егор Корнев — 21,43.
- Климент Колесников — 21,88.
- Павел Самусенко — 21,96.
Напомним, чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.