Юлия Ефимова высказалась о невыполнении условия отбора на ЧМ на дистанции 100 м брассом

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова высказалась о невыполнении условия отбора на дистанции 100 м брассом для участия в чемпионате мира ‑ 2025 в Сингапуре. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.06,88, заняв второе место на чемпионате России в Казани.

«По‑моему, это лучший результат с тех пор, как я вернулась, отдала абсолютно всё, что могла, сегодня. Я старалась, тянулась за Женей, но чуть‑чуть не хватило. На самом деле хорошо, когда рядом такой соперник, работала на растяжку за ней, но думала, что Женя поплывёт побыстрее — и я вместе с ней. Остаётся ещё одна дистанция (200 м брассом)», — сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».

Победительницей заплыва на дистанции 100 м брассом стала рекордсменка мира Евгения Чикунова, которая показала результат 1.06,13. Замкнула тройку лидеров Ралина Гилязова (1.08,03).