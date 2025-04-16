Климент Колесников высказался о получении нейтрального статуса для участия на ЧМ

Двукратный призёр Олимпиады 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников высказался о получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

«В преддверии чемпионата России появились соревнования, на которые я был приглашён. И они на подготовку к чемпионату мира хорошо ложатся. Плюс к чемпионату мира надо было быть уверенным, что как таковой нейтральный статус будет получен. Так что подавал перед чемпионатом России на нейтральный статус ввиду всех обстоятельств. Сделали его достаточно быстро. Большей уверенности он мне не придал. Я и так собирался плыть по отборочным результатам для чемпионата мира. Сдвинулся план реализации этого всего. Нужно было просто оформлением пораньше начать заниматься, иначе можно было просто пролететь. С января рассчитывал, что весь тренировочный процесс будет построен под чемпионат мира. С ребятами боролись, ребята молодцы, Паша Самусенко — мой любимый спортсмен», — сказал Колесников «Матч ТВ».

Отметим, что Колесников выполнил нормативы для участия на чемпионате мира на дистанции 100 м на спине, который пройдёт с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре. Российские спортсмены допущены до соревнования в нейтральном статусе.