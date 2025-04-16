Девять российских пловцов выполнили норматив на ЧМ в четвёртый соревновательный день ЧР

В четвёртый соревновательный день чемпионата России – 2025 в Казани девять российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

50 м на спине:

Климент Колесников.

Павел Самусенко.

50 м баттерфляем:

Мария Осетрова.

Арина Суркова.

200 м брассом:

Кирилл Пригода.

Александр Жигалов.

100 м брассом:

Евгения Чикунова.

400 м вольным стилем:

Софья Дьякова.

50 м вольным стилем:

Егор Корнев.

Климент Колесников.

Отметим, что шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова не выполнила условия отбора на дистанции 100 м брассом для участия в чемпионате мира ‑ 2025 в Сингапуре.