Девять российских пловцов выполнили норматив на ЧМ в четвёртый соревновательный день ЧР

В четвёртый соревновательный день чемпионата России – 2025 в Казани девять российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.
50 м на спине:
Климент Колесников.
Павел Самусенко.
50 м баттерфляем:
Мария Осетрова.
Арина Суркова.
200 м брассом:
Кирилл Пригода.
Александр Жигалов.
100 м брассом:
Евгения Чикунова.
400 м вольным стилем:
Софья Дьякова.
50 м вольным стилем:
Егор Корнев.
Климент Колесников.
Отметим, что шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова не выполнила условия отбора на дистанции 100 м брассом для участия в чемпионате мира ‑ 2025 в Сингапуре.