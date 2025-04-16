Байлз, Маршан и Хёртс вошли в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года по версии TIME

Американский еженедельный журнал и информационный портал TIME включил в топ-100 самых влиятельных людей текущего года семикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике американку Симону Байлз, четырёхкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира пловца Леона Маршана и самого ценного игрока Супербоула‑2025 Джейлена Хёртса, выступающего за клуб «Филадельфия Иглз».

Также в топ-100 из спортсменов вошли теннисистка Серена Уильямс и баскетболистки Брианна Стюарт и Нафиса Коллиер.

Леон Маршан стал первым в истории французским спортсменом, выигравшим на одних Олимпийских играх более трёх золотых медалей, и единственным спортсменом на Играх 2024 года, выигравшим более трёх золотых наград.

Байлз на прошедших Олимпийских играх — 2024 завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она завоевала серебро в вольных упражнениях.