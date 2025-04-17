«Не радость, а облегчение». Синхронистка Дорошко — об эмоциях после победы на Кубке мира

Российская синхронистка Майя Дорошко поделилась эмоциями после успешного выступления на этапе Кубка мира в Египте. В паре с Татьяной Гайдай она выиграла технический дуэт, получив от судей 268,0551 балла.

«Это было очень волнительно. И тренеры волновались, и мы сами. Было очень непривычно. Но мы были рады увидеть, что за время нашего отсутствия в целом мы не потеряли своих лидирующих позиций.

Я очень переживала из-за того, что я наконец-то дождалась международного старта. И мы не будем первыми?! Поэтому когда я узнала, что выступил последний, 29-й дуэт, и поняла, что мы первые, то подумала: «Слава богу!» Это была больше не радость, а облегчение», — сказала синхронистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.