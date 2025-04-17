Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Не радость, а облегчение». Синхронистка Дорошко — об эмоциях после победы на Кубке мира

«Не радость, а облегчение». Синхронистка Дорошко — об эмоциях после победы на Кубке мира
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай
Аудио-версия:
Комментарии

Российская синхронистка Майя Дорошко поделилась эмоциями после успешного выступления на этапе Кубка мира в Египте. В паре с Татьяной Гайдай она выиграла технический дуэт, получив от судей 268,0551 балла.

«Это было очень волнительно. И тренеры волновались, и мы сами. Было очень непривычно. Но мы были рады увидеть, что за время нашего отсутствия в целом мы не потеряли своих лидирующих позиций.
Я очень переживала из-за того, что я наконец-то дождалась международного старта. И мы не будем первыми?! Поэтому когда я узнала, что выступил последний, 29-й дуэт, и поняла, что мы первые, то подумала: «Слава богу!» Это была больше не радость, а облегчение», — сказала синхронистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
Россия с боем вернула себе золото в синхронном плавании. Интервью с нашей чемпионкой
Эксклюзив
Россия с боем вернула себе золото в синхронном плавании. Интервью с нашей чемпионкой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android