«Риск стал гораздо выше». Майя Дорошко высказалась о новых правилах в синхронном плавании

Российская синхронистка двукратная чемпионка мира Майя Дорошко дала оценку новым правилам, по которым ведётся судейство в синхронном плавании. Она отметила влияние нововведений на вид спорта.

«Сейчас синхронное плавание выглядит совершенно иначе. Правила перевернулись с ног на голову. Мы идём по пути художественной гимнастики и фигурного катания, где спортсмены выполняют определённый набор заявленных элементов. Риск стал гораздо выше, а программы стали очень похожи друг на друга. Элементов мало, они не очень разнообразные, и, разумеется, страны, которые рассчитывают на высокие места, ставят все самые сложные движения, поэтому наполнение программ у всех стало примерно одинаковым.

Сейчас в синхронном плавании наибольшее количество баллов можно набрать за счёт связок, исполнения элементов ногами. И если раньше у нас было очень много таких интересных связок, вариаций, как ногами показать образ, то сейчас, чтобы набрать сложность и не проиграть, приходится ставить однообразные движения, которые прописаны в каталоге.

На программу даётся 2 минуты 45 секунд. И за это время нужно сделать шесть обязательных связок, которые длятся примерно по 20 секунд каждая, плюс как-то отдышаться и что-то показать руками. На какую-то артистичность и креатив ногами у нас остаётся совсем мало времени. Но другие страны находятся в таком же положении, перестраиваться приходится всем», — сказала синхронистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.