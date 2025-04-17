Российская синхронистка Дорошко: судьи не ожидали, что мы будем первыми

Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала о том, насколько неожиданной стала для судей победа российского дуэта на Кубке мира в Египте.

– В Египте на всех повлияла погода. Да, кстати, ветром ещё песок намело в воду и была плохая видимость. Поскольку у нас сейчас важна точность доворотов, нужно постоянно видеть друг друга, а ориентироваться было тяжело. Нам повезло, что мы выступали первыми, потому что дальше с видимостью стало ещё хуже – девочки в некоторых дуэтах вообще в разные стороны расплывались. Вот как-то так всё для нас и сошлось. Хотя думаю, что судьи не ожидали, что мы будем первыми: оценки-то у нас были не самые высокие, а выиграли мы именно за счёт заявленной сложности композиции.

– То есть какие-то нюансы по судейству всё-таки есть? Насколько справедливо мнение, что судьи ставят чуть повыше тем, кто постоянно в топе, к кому они привыкли? От нас отвыкли, получается?

– Да, наверное, отвыкли. И даже привыкли, что нас нет (улыбается). Но мы вернулись, и будем надеяться, что это надолго. Нужно показать себя во всей красе на чемпионате мира, сделать всё так, чтобы у судей не осталось никаких шансов поставить нам низкие оценки. Будем над этим работать, – сказала синхронистка в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Российские спортсменки пропускали международные старты с 2022 года.