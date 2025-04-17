«Это их дело». Российская синхронистка — об украинках, покинувших церемонию награждения

Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала о своём отношении к ситуации, которая произошла во время церемонии награждения на Кубке мира в Египте.

– История с украинками, покинувшими церемонию награждения, как-то сказалась на вашем настроении или не обратили на неё внимания?

– Честно говоря, не обратили. У нас есть традиция – пожимать соперницам руки на награждении. Мы этой традиции никогда не изменяли и изменять не будем. А хотят ли это делать соперники – это их дело. Награждение получилось отличным, фотографии – тоже. На наше настроение это не повлияло, – сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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Напомним, российские синхронистки приняли участие в международных соревнованиях впервые с 2022 года.