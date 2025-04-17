Российская синхронистка Майя Дорошко: прицел у нас на чемпионат мира — 2025

Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала, какой старт будет главным в 2025 году и как важно правильно расставить приоритеты, подходя к нему.

«Мы выстраиваем свой график так, чтобы нам было удобно выступить, передохнуть, что-то подготовить. Мы поняли, что нам удобнее всего ехать в Египет, а не в Париж или в Канаду, после этого спокойно показать один дуэт на чемпионате России, а дальше готовиться к чемпионату мира, ни на что не отвлекаясь. У нас был вариант поехать на турнир в Венгрию в конце июня, но мы с тренерами решили, что игра не стоит свеч. Мы выступим, потратим силы, не восстановимся к ЧМ, а там же будут и полуфиналы, и финалы. Это гораздо тяжелее. Решили, что нас устраивает уже имеющееся расписание. Не планировали много выступать. Прицел у нас именно на чемпионат мира», – сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Соревновательная программа по синхронному плаванию пройдёт с 19 по 25 июля.