Главный тренер российских гимнасток: возвращение будет сложным, учитывая долгое отсутствие

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева рассказала, каким может быть возвращение россиянок на международные турниры.

«Мы допускаем, что возвращение на международную арену будет сложным, учитывая долгое отсутствие. Нам придётся заново завоёвывать уважение и конкурировать в условиях, когда другие страны уже привыкли к нашему отсутствию», — приводит слова Сергаевой ТАСС.

Специалист также рассказала, что подала заявку на нейтральный статус.

«Мою персональную заявку на нейтральный статус мы подали. Сейчас ждём решения. Сколько времени будет рассматриваться заявка, никто не знает. Это, конечно, самый неприятный момент, потому что мы все находимся в подвешенном состоянии и сроков пока нет», — добавила она.