В сборной России по художественной гимнастике рассказали о взаимодействии с главой FIG

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева поделилась своими впечатлениями от общения с главой Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и его отношении к ситуации с российскими гимнастами.

«Конечно, мы обсуждали ситуацию с Моринари Ватанабэ. Он переживает за всех спортсменов в контексте общей международной общественно-политической ситуации, и в своих заявлениях, а также в личной беседе он выражал готовность содействовать возвращению российских спортсменов на международную арену», — приводит слова Сергаевой агентство ТАСС.

Напомним, некоторые российские гимнасты получили нейтральный статус для участия в международных турнирах. Однако они решили отказаться от участия в ближайших стартах из-за необоснованных и предвзятых отказов в предоставлении нейтрального статуса некоторым спортсменам.