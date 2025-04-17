Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В сборной России по художественной гимнастике рассказали о взаимодействии с главой FIG

В сборной России по художественной гимнастике рассказали о взаимодействии с главой FIG
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева поделилась своими впечатлениями от общения с главой Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и его отношении к ситуации с российскими гимнастами.

«Конечно, мы обсуждали ситуацию с Моринари Ватанабэ. Он переживает за всех спортсменов в контексте общей международной общественно-политической ситуации, и в своих заявлениях, а также в личной беседе он выражал готовность содействовать возвращению российских спортсменов на международную арену», — приводит слова Сергаевой агентство ТАСС.

Напомним, некоторые российские гимнасты получили нейтральный статус для участия в международных турнирах. Однако они решили отказаться от участия в ближайших стартах из-за необоснованных и предвзятых отказов в предоставлении нейтрального статуса некоторым спортсменам.

Материалы по теме
Главный тренер российских гимнасток: возвращение будет сложным, учитывая долгое отсутствие
Материалы по теме
Россия с боем вернула себе золото в синхронном плавании. Интервью с нашей чемпионкой
Эксклюзив
Россия с боем вернула себе золото в синхронном плавании. Интервью с нашей чемпионкой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android