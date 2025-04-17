Стали известны итоги жеребьёвки чемпионата мира по снукеру — 2025

Прошла жеребьёвка чемпионата мира по снукеру — 2025, который пройдёт с 19 апреля по 5 мая в шотландском Шеффилде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/16 финала соревнований.

ЧМ по снукеру — 2025. 1/16 финала:

Кайрен Уилсон (Англия) — Лей Пэйфан (Китай);

Джек Джонс (Уэльс) — Чжао Синьтун (Китай);

Нил Робертсон (Австралия) — Крис Уэйклин (Англия);

Марк Аллен (Северная Ирландия) — Фан Чжэнъи (Китай);

Ронни О'Салливан (Англия) — Али Картер (Англия);

Чжан Аньда (Китай) — Пан Цзюньсюй (Китай);

Сы Цзяхуэй (Китай) — Дэвид Гилберт (Англия);

Марк Селби (Англия) — Бен Вулластон (Англия);

Джон Хиггинс (Шотландия) — Джо О'Коннор (Англия);

Сяо Годун (Китай) — Мэттью Селт (Англия);

Барри Хокинс (Англия) — Хоссейн Вафайей (Иран);

Марк Уильямс (Уэльс) — Ву Йизе (Китай);

Люка Бресель (Бельгия) — Райан Дэй (Уэльс);

Дин Цзюньхуэй (Китай) — Зак Шурети (Англия);

Шон Мёрфи (Англия) — Дэниел Уэллс (Уэльс);

Джадд Трамп (Англия) — Чжоу Юэйлун (Китай).