Колесников: отбор — соревнования, на которых ты стараешься показать лучший результат

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 и рекордсмен мира Климент Колесников поделился своими ощущениями от участия в чемпионате России по плаванию — 2025, который также является отборочным турниром к чемпионату мира — 2025 в Сингапуре.

«Я уже не первый год плаваю, и отбор — это просто очередные соревнования, на которых ты стараешься показать лучший результат. Как такового мандража не было, просто старались проплыть с ребятами по максимуму», — приводит слова спортсмена агентство ТАСС.

Напомним, вчера стало известно о том, что Колесников получил нейтральный статус и теперь сможет выступать на международных соревнованиях, проходящих под эгидой World Aquatics. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.