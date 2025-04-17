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Российский тренер будет работать в штабе сборной Парагвая по пляжному футболу на ЧМ-2025

Российский тренер будет работать в штабе сборной Парагвая по пляжному футболу на ЧМ-2025
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Старший тренер российской национальной сборной по пляжному футболу Михаил Лихачёв будет участвовать в работе тренерского штаба сборной Парагвая по пляжному футболу на чемпионате мира — 2025.

«Ассоциация футбола Парагвая обратилась в Российский футбольный союз с просьбой разрешить приглашение Лихачёва в качестве советника главного тренера сборной Парагвая на время проведения чемпионата мира. Просьба коллег была удовлетворена. Приглашение Лихачёва свидетельствует о высоком уровне российской школы пляжного футбола и востребованности её представителей», — сообщил телеграм-канал сборной России.

Напомним, российская сборная с Михаилом Лихачёвым во главе трижды побеждала на чемпионатах мира (2011, 2013, 2020. — Прим. «Чемпионата»).

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 1 по 11 мая на Сейшельских островах.

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