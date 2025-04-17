Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские спортсмены будут допущены на Универсиаду в Германии в нейтральном статусе

Российские спортсмены будут допущены на Универсиаду в Германии в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Организационный комитет Универсиады-2025 в Германии готов дать своё согласие на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«Российский студенческий спортивный союз, а также Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов (Белоруссия) остаются членами Международной федерации университетского спорта (FISU). FISU продолжит следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций. Отдельные нейтральные студенты-спортсмены смогут участвовать в соревнованиях по тем видам спорта, где это возможно и разрешено», — приводит слова из заявления организации агентство ТАСС.

Напомним, летняя Универсиада-2025 пройдёт с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии. Атлеты разыграют медали в 18 видах спорта. Российские спортсмены последний раз принимали участие в летней Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе, на которой они завоевали 82 медали — 22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых.

Материалы по теме
Дегтярёв: примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть договорённость
Дегтярёв: 99% будет национальная команда России с флагом и гимном на Олимпиаде-2028
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android