Российские спортсмены будут допущены на Универсиаду в Германии в нейтральном статусе

Организационный комитет Универсиады-2025 в Германии готов дать своё согласие на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«Российский студенческий спортивный союз, а также Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов (Белоруссия) остаются членами Международной федерации университетского спорта (FISU). FISU продолжит следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций. Отдельные нейтральные студенты-спортсмены смогут участвовать в соревнованиях по тем видам спорта, где это возможно и разрешено», — приводит слова из заявления организации агентство ТАСС.

Напомним, летняя Универсиада-2025 пройдёт с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии. Атлеты разыграют медали в 18 видах спорта. Российские спортсмены последний раз принимали участие в летней Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе, на которой они завоевали 82 медали — 22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых.