Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс выиграла забег мам в школе своего сына

Трёхкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс выиграла забег мам в школе своего сына
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приняла участие в традиционном забеге мам в школе своего сына и выиграла этот забег, сообщает RMC Sports.

«Меня пока не дисквалифицировали, так что я снова на старте», — пошутила Фрейзер-Прайс перед стартом забега.

Напомним, 38-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров, а также становилась чемпионкой Игр в эстафете. На Олимпиаде в Париже-2024 легкоатлетка снялась с соревнований перед стартом полуфинальных забегов на 100 метров. Несколько дней назад она заявила, что решила продолжать свою спортивную карьеру.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android