Трёхкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс выиграла забег мам в школе своего сына
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Трёхкратная олимпийская чемпионка ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приняла участие в традиционном забеге мам в школе своего сына и выиграла этот забег, сообщает RMC Sports.
«Меня пока не дисквалифицировали, так что я снова на старте», — пошутила Фрейзер-Прайс перед стартом забега.
Напомним, 38-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров, а также становилась чемпионкой Игр в эстафете. На Олимпиаде в Париже-2024 легкоатлетка снялась с соревнований перед стартом полуфинальных забегов на 100 метров. Несколько дней назад она заявила, что решила продолжать свою спортивную карьеру.
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