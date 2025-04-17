Российские гимнасты подали апелляции на отказы в нейтральном статусе

Гимнасты из России подали апелляции на отказы в получении нейтрального статуса. Об этом сообщили «РИА Новости Спорт» в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В организации отметили, что получили восемь жалоб, среди которых нет апелляции от олимпийской чемпионки Токио-2020 Виктории Листуновой.

Ранее стало известно, что российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику и получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Федерация гимнастики России мотивировала это тем, что другим спортсменам из России несправедливо было отказано в нейтральном статусе.