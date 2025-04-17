Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Шишин утверждён на пост главного тренера сборной России по плаванию

Андрей Шишин утверждён на пост главного тренера сборной России по плаванию
Комментарии

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила на своём официальном сайте о назначении Андрея Шишина главным тренером сборной России по плаванию. Специалист был рекомендован на этот пост в январе.

«Федерация водных видов спорта России поздравляет Андрея Геннадьевича с назначением и желает плодотворной работы!» — говорится в заявлении организации.

Андрей Шишин — заслуженный тренер России, он входит в тренерский штаб сборной с 2010 года. За это время Шишин подготовил двукратного олимпийского чемпиона в Токио Евгения Рылова, а также серебряного призёра Олимпиады 2021 года Иван Гирева. С 2024 года он занимает позицию старшего тренера сборной команды.

Материалы по теме
Россия с боем вернула себе золото в синхронном плавании. Интервью с нашей чемпионкой
Эксклюзив
Россия с боем вернула себе золото в синхронном плавании. Интервью с нашей чемпионкой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android