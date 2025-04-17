Андрей Шишин утверждён на пост главного тренера сборной России по плаванию

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила на своём официальном сайте о назначении Андрея Шишина главным тренером сборной России по плаванию. Специалист был рекомендован на этот пост в январе.

«Федерация водных видов спорта России поздравляет Андрея Геннадьевича с назначением и желает плодотворной работы!» — говорится в заявлении организации.

Андрей Шишин — заслуженный тренер России, он входит в тренерский штаб сборной с 2010 года. За это время Шишин подготовил двукратного олимпийского чемпиона в Токио Евгения Рылова, а также серебряного призёра Олимпиады 2021 года Иван Гирева. С 2024 года он занимает позицию старшего тренера сборной команды.